طويق يتصدر بطولة البولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق فرسان طويق ترتيب فرق بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بعد فوزه على فرسان العوجا 3/ 2، في المباراة التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، ضمن الجولة الأولى للبطولة. ورفع طويق رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الأول وحل ثانيا فريق العوجا بـ3 نقاط.



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