وفد خليجي 25 يبدأ جولته التفتيشية على البصرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ وفد لجنة بطولة كأس الخليج «خليجي 25» برئاسة حميد الشيباني وعوضية طارق ومحمد عبدالواحد وجليل العبودي وميرزا أحمد وخالد الحاج أمس جولة تفتيشية لمحافظة البصرة تستمر 4 أيام، وذلك للاطلاع على استعدادات العراق لاستضافة البطولة. وسعت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الرياضة والشباب بتلبية كل متطلبات اللجنة من خلال تهيئة المدينة الرياضية في البصرة وفنادقها وملعب الميناء، فضلا عن الفنادق والمستشفيات والطرق والمطار وغيرها. وأكد وزير الرياضة والشباب العراقي عدنان درجال عدم وجود ما يمنع من استضافة البصرة للدورة، مبينا أن جميع التجهيزات المطلوب توافرها هيئت وفقا لمتطلبات الاستضافة. كما بين محافظ البصرة أسعد العيداني توفير كل إمكانيات المحافظة ومؤسساتها لإنجاح مهمة الوفد الخليجي لأجل إقامة البطولة الخليجية بالعراق. وكان العراق شكل خلية بين وزارة الرياضة والشباب والحكومة المحلية في البصرة والدوائر الخدمية لإنجاح الملف العراقي، وتسيير الأمور بالاتجاه الأفضل. ويمني العراقيون أنفسهم أن ينظم بلدهم دورة خليجي 25 بعد النسخة (الخامسة) الوحيدة التي كانت بحوزتهم عام 1979. وسيرفع تقرير أمني في الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده رؤساء الاتحادات الخليجية منتصف الشهر الحالي والذي طلب الاتحاد العراقي عقده بالعاصمة بغداد، لحسم مكان استضافة الدورة.

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