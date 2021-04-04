20 مدربة بدورة الرخصة التدريبية «C»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة فعاليات دورة الرخصة التدريبية (C)، التي نظمتها إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد، واستمرت 12 يوما من 22 مارس إلى الثاني من أبريل. وشهدت الدورة مشاركة 20 مدربة بحضور المحاضرة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحاصلة على دبلوم في التدريب من الاتحاد الآسيوي، البحرينية رحاب المالكي.

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