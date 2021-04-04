شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثامبتون يقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على بيرنلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساوثامبتون - رويترز

عوض ساوثامبتون تأخره بهدفين وفاز 3-2 على ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليعزز موقعه بعيداً عن منطقة الخطر.

ومع حلول الدقيقة 12 من عمر اللقاء، تقدم بيرنلي بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعبه كريس وود، ثم عزز تقدمه بكرة متقنة من المهاجم التشيكي ماتي فيدرا في الدقيقة 28.

لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا، وقلصوا الفارق بتسجيل هدف جميل حمل توقيع ستيوارت أرمسترونج، قبل أن يعادل المهاجم داني إنجس لاعب بيرنلي السابق النتيجة بمجهود فردي قبيل نهاية الشوط الأول.

وسعى بيرنلي جاهداً للتقدم من جديد بعد خسارة تقدمه في غضون 11 دقيقة فقط، بينما زاد ضغط أصحاب الأرض.

واصطدمت كرة قوية سددها جيمس وارد-براوس بالعارضة، بينما أنقذ حارس مرمى بيرنلي نيك بوب كرة أرمسترونج التي غيرت اتجاهها.

وأحرز ناثان ريدموند هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة 66 مستغلاً تمريرة من زميله ثيو والكوت، وفي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، تصدى فريزر فورستر حارس مرمى ساوثامبتون لمحاولتين من كريس وود.

وبهذا الفوز تقدم ساوثامبتون إلى المركز 13 بين فرق البطولة العشرين برصيد 36 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط على فولهام صاحب المركز 18، في حين يحتل بيرنلي المركز 15 بعد توقف رصيده عند 33 نقطة.