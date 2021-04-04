شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات برجيل شريك اتحاد الكرة للمجموعة «ب» بدوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية خدمات مع مجموعة VPS الطبية – مستشفيات برجيل، تم الإعلان عنها رسمياً خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لاتحاد كرة القدم في دبي بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ود. شاجير غفار المدير التنفيذي للمجموعة، وممثلين عن وسائل الإعلام في الدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية تصبح مجموعة VPS شريكاً لاتحاد الكرة في توفير جميع المتطلبات الطبية للمجموعة «ب» في دوري أبطال آسيا التي ستلعب على استاد نادي الشارقة في إبريل/ نيسان الجاري، والتي تضم فرق (الشارقة الإماراتي، باختكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني، والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي).

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: «إبرام اتفاقية خدمات مع برجيل تؤكد تعاوننا خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم خدمات رعاية صحية احترافية للفرق التي تلعب في استاد الشارقة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، ونحن نحرص في اتحاد الكرة على التطوير المستمر على جميع المستويات المتعلقة بلعبة كرة القدم، لأن التطوير هدف أساسي لمجلس إدارتنا ولجان الاتحاد وإداراته في جميع التخصصات المختلفة».

وأضاف: «نسعى باستمرار لتوسيع علاقاتنا مع القطاع الخاص، وخاصة الرعاية الصحية لتبادل الخبرات والاستفادة منها لاكتساب المزيد من المعرفة والخبرة وتقديم أفضل الخدمات لجميع عناصر لعبة كرة القدم، ونحن نقدر هذه الشراكة والدعم من قبل برجيل، ونثمن شركاءنا الجدد وخبرتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية الرياضية الجديدة بشكل احترافي خلال فترة التعامل مع الوباء».

وجدد الأمين العام شكره لإدارة مجموعة VPS، مشيداً بتفانيها في خدمة الرياضة، مؤكداً على خبرتها في التعامل مع الأحداث المماثلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فيVPS Healthcare، الدكتور شمشير فاياليل: «فخورون باختيارنا من قبل اتحاد كرة القدم للقيام في هذا الدور، حيث ستقدم VPS Healthcare خدمات شاملة لضمان إجراء المباريات بنجاح. نتولى هذه المهمة بمسؤولية كبيرة. وفريقنا الطبي مدرب جيدًا ولديه خبرة كبيرة في تنسيق وتسهيل المتطلبات الطبية للعديد من البطولات الدولية. وسيتم توظيف نفس الفريق متعدد التخصصات في هذا التجمع أيضاً. نحن ملتزمون بتقديم أفضل خدماتنا ونؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا لإنجاح هذا المسعى».