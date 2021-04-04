شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعرض لأول خسارة فى الكونفدرالية بثنائية من الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال، خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة، خط الهجوم: محمد فاروق.

وتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - جون أنطوي - أحمد الشناوي - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل، وخرج من القائمة، الحارس عبد الرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.

أحداث الشوط الأول

الشوط الأول كان بدأ بحذر من الفريقين، وفى الدقيقة 10 شن رمضان صبحى هجمة فى غاية الخطورة بعدما راوغ دفاع الرجاء وسدد الكرة التى خرجت من على خط المرمى بعدما تصدى لها المدافع، لترتد لإسلام عيسى ويسددها أعلى المرمى.

بعدها ضغط الرجاء وأهدر الرجاء فرصة فى الدقيقة 12، وفى الدقيقة 15 أحرز عبد الإله مدكور لاعب الرجاء هدف التقدم لفريقه، بخطأ من شريف إكرامى حارس بيراميدز.

وفى الدقيقة 22 سجل بن مالانجو لاعب الرجاء الهدف الثانى لفريقه، وتراجع بعدها أداء الفريقين وأكتفوا باللعب فى وسط الملعب دون وجود خطورة تذكر على مرمى أى منهما.