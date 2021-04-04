شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد الله قائماً بأعمال رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى عمر عبد الله رئاسة شركة غزل المحلة لكرة القدم خلفا لمصطفى عبده الذى تقدم باستقالته أمس لتعارضها مع عمله بقناة النادى الأهلى.

وكان مصطفى عبده، نجم النادى الأهلى السابق، اعتذر عن عدم الاستمرار فى مهمته كرئيس لشركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، وأصدر "المجرى" بياناً كشف فيه كل التفاصيل قائلا: "بعد تجربة ثرية.. يؤسفنى أن أتقدم باعتذارى عن عدم استمرارى فى مهام عملى بنادى غزل المحلة، قلعة وفخر الصناعة والرياضة المصرية، وذلك لتعارضها مع عملى بقناة النادى الأهلى وصعوبة الجمع بينهما".

وأضاف البيان، "أنتهز الفرصة وأتقدم بخالص شكرى وتقديرى لإدارة هذا النادى العظيم على منحى شرف العمل والتعامل فى كيان كبير منحى فرصة اكتسبت منها خبرات ادارية عظيمة، وأتمنى أن أكون ساهمت ولو بجزء صغير فى عودة تروس ماكينات فريق غزل المحلة للدوران بنجاح من اجل استعادة هيبه احد اكبر الاندية الجماهيرية ذات التاريخ الكبير" .

ويستعد فريق غزل المحلة لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يستضيف فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب غزل المحلة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول الدورى الممتاز برصيد 22 نقطة بعد فوزه فى خمس مباريات على المقاولون والزمالك وطلائع الجيش ووادى دجلة والإنتاج الحربى والتعادل فى سبع مباريات أمام الاتحاد السكندرى وأسوان وإنبى وسموحة والجونة والبنك الأهلى والإسماعيلى والهزيمة فى أربع مباريات أمام الأهلى والمصرى والمقاصة وسيراميكا كليوباترا.