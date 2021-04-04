شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى لضم شادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى، المشرف على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، حقيقة مفاوضات الأهلى مع شادى حسين مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة واللاعب يركز ويجتهد في التدريبات.

وقال المشرف على الكرة بفريق سيراميكا في تصريحات لـ الخليج 365، إن الأهلى لم يدخل معهم فى مفاوضات رسمية لا من قريب ولا من بعيد، لافتا إلى أن شادى حسين موقع مع إدارة ناديه على عقد مدته 5 سنوات وملتزم به.

وأضاف البطاوي، "فريق سيراميكا طموحه تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدورى المصري وهدفه التواجد في المربع الذهبي لتلبية طموح مجلس الإدارة الذى منح الثقة للاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان".

ارتقى فريق سيراميكا إلى المركز الثامن بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفا.

وكان سيراميكا فاز بالأمس على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.