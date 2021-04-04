شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى الفرصة الأخيرة لعلاء نوح فى قيادة الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل مجلس إدارة الترسانة على استمرار علاء نوح المدير الفنى للفريق فى منصبه، على أن تكون مباراة زد إف سى المقبلة فى الجولة الـ21 للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل الفرصة الأخيرة للمدير الفنى فى قيادة الشواكيش.

وكانت هناك حالة من الغضب العام انتابت جماهير النادى بعد الخسارة المفاجئة التى منى بها الأسبوع الماضى أمام منتخب السويس على ملعبه بهدف دون مقابل وهو ما جمد رصيد الشواكيش عند 31 نقطة فى المركز الثالث.

ورغم محاولات الجماهير الضغط على مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين من أجل إقالة الجهاز الفنى خاصة أن الفريق فى تراجع حيث لم يحصل سوى على نقطة وحيدة فى أخر 3 مباريات بعد الخسارة على ملعبه فى لقاءيى بتروجت والسويس بينما تعادل سلبيا خارج ملعبه أمام المريخ البورسعيدى .

ويعيش مجلس إدارة الترسانة حالة من القلق بسبب تدهور النتائج وتقهقر ترتيب الفريق للمركز الثالث بالإضافة لعدم وجود حلول لدى المدير الفنى وغياب بعض العناصر بداعى الإصابة، إلا أن ضيق الوقت ربما دفع المجلس للتمسك بعلاء نوح حتى اللقاء المقبل .

يذكر أن مسابقة القسم الثانى سيتم إيقافها عقب مباريات الجولة المقبلة على أن تعود أواخر مايو المقبل.