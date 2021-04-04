شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع القناة 1/1 ودياً قبل مواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلى مع القناة بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب الأخير، ضمن استعداداته لملاقاة المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

الإسماعيلى أحرز هدفه عن طريق الناميبى بنسون شيلونجو فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل القناة فى الشوط الثانى من ركلة ثابتة.

المباراة الودية شهدت مشاركة عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد مصطفى بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

بدأ الاسماعيلى المباراة بتشكيل ضم كلا من: محمد صبحى “محمد مجدى” حارس مرمى – رضوان شريفى “محمد صادق” – محمد عمار “مصطفى الزنارى” – أحمد كاستيلو “عبد الرحمن مجدى”- مصطفى فارس فى الدفاع .. نادر رمضان “زياد طارق” – عماد حمدى – محمد بيومى “عمر هنيدى” – عمر الوحش “مدحت فقوسة” فى الوسط .. أرى بابل “محمد عبد السميع” – بنسون شيلونجو “أحمد مصطفى” فى الهجوم.

لقطات من الودية ..

-حضور المهندس أحمد عثمان إضافة إلى المهندس تامر موسى ومحمد ابراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة.

-اجتماع عقده المهندس أحمد عثمان مع إيهاب جلال على هامش الودية.

-خوض الثلاثى عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد مصطفى تدريبات تأهيلية قبل المشاركة فى الجزء الأخير من المباراة فى الظهور الأول لهم منذ تعرضهم للاصابة.