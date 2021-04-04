شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يتغاضى عن ركلة جزاء لبيراميدز أمام الرجاء.. واعتراض الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغاضى أحمد سيكو توريه، حكم مباراة فريق بيراميدز، أمام الرجاء المغربي، المقامة بينهما حاليًا على ملعب محمد الخامس بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، عن احتساب ركلة جزاء للفريق السماوى، بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب الرجاء داخل منطقة الجزاء.

وطالب بيراميدز بركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب الرجاء داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم سيكو رفض احتساب الركلة.

وتوجه هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للفريق إليه، عقب نهاية الشوط الأول للاعتراض على قرارته وعدم حماية اللاعبين من تدخلات الفريق المغربي.

واعترض الثنائي على قرارات الحكم خلال مجريات اللعب في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق المغربي بهدفين دون رد، مؤكدين إن الحكم الغيني، تسبب فى تحجيم لاعبي بيراميدز خلال أول 45 دقيقة، كما تسبب في التدخلات العنيفة على اللاعبين.