شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنح موسيماني الفرصة للبدلاء أمام سيمبا التنزانى بعد تأهل الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلى صعوده إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق أمس، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، لتصبح مباراته الختامية ضد سيمبا التنزانى المحدد لها الجمعة المقبل بمثابة تحصيل حاصل، بعد تأكد صعوده بالمركز الثانى عن المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني.

وباتت دوافع الأهلي فى الخروج بالثلاث نقاط من مباراته ضد سيمبا غير مجدية، ولكنها تبقى دوافع معنوية لتحقيق الفوز على سيمبا، الذى حقق الفوز الوحيد على الأهلى فى دور المجموعات الأفريقي، بعد الفوز عليه بهدف وحيد فى الجولة الثانية بدور المجموعات الأفريقي.

غياب الدوافع عن الأهلي قد تدفع الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى للعب بمجموعة من اللاعبين الأساسيين مع تطعيمهم بعدد من البدلاء لتجهيزهم للفترة المقبلة، أو قد يستمر فى الدفع بالمجموعة الأساسية على أن تكون مباراة سيمبا بمثابة البروفة الأخيرة قبل خوض مباراتى دور الثمانية الأفريقي، ولتصحيح الأخطاء التى وقع بها اللاعبون فى مباراة المريخ السوداني.

ويدرس موسيماني منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، وسيكون هناك أكثر من لاعب مرشح للظهور فى التشكيل الأساسى، مثل على لطفى فى حراسة المرمى وسعد سمير ورامى ربيعة فى الدفاع، وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وحسين الشحات ووليد سليمان فى الوسط ووالتر بواليا وصلاح محسن فى الهجوم.

ولكن بعض أعضاء الجهاز الفنى للأهلى يرفضون المغامرة ويطالبون موسيمانى بمواصلة الاعتماد على المجموعة الأساسية أمام سيمبا، ونفس التشكيل الذى بدأ به مباراة المريخ، ولكن قد تحدث بعض التغييرات، سواء الدفع بوالتر بواليا على حساب مروان محسن أو حسين الشحات على حساب محمد شريف أو أى لاعب آخر وفقا لحالة اللاعبين ورؤية الجهاز الفني.