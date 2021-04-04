شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يغيب عن المصرى البورسعيدى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلى فى الجولة الثامنة عشر للدورى نظرًا لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء طلائع الجيش الذى أقيم أمس وانتهى لصالح أبناء المدينة الباسلة بهدف مقابل لا شيء أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء .

ومن المقرر أن يبحث عن على ماهر المدير الفنى للمصرى عن بديل كفء من أجل الاستعانة به وأن كان الأقرب أحمد جمعة بالإضافة لتواجد الكونغولى كازادى كاسينجو وأن كان يميل المدير الفنى لجمعة نظرًا لتواجده فى الصندوق طوال المباراة وهو ما يحبذه على ماهر خلال المباريات.