شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يغيب عن المصرى البورسعيدى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلى فى الجولة الثامنة عشر للدورى نظرًا لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء طلائع الجيش الذى أقيم أمس وانتهى لصالح أبناء المدينة الباسلة بهدف مقابل لا شيء أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء .
ومن المقرر أن يبحث عن على ماهر المدير الفنى للمصرى عن بديل كفء من أجل الاستعانة به وأن كان الأقرب أحمد جمعة بالإضافة لتواجد الكونغولى كازادى كاسينجو وأن كان يميل المدير الفنى لجمعة نظرًا لتواجده فى الصندوق طوال المباراة وهو ما يحبذه على ماهر خلال المباريات.
من ناحية أخرى منح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اللاعب محمود حمد مدافع الفريق حرية الانتقال لأى من الأندية الأخرى بعد الحصول على موافقة على ماهر المدير الفني للفريق الذى أوصى بالإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة نظرا لعدم الإعتماد علية خلال الموسم الحالي ودخوله في أزمات عديدة خلال الموسم المنقضى واتهامه ببعض القضايا التي تسببت في ابتعاده عن المباريات تماما .
ويفضل على ماهر رحيل اللاعب لإفساح المجال أمام الجهاز الفني من أجل التعاقد مع مدافع محلى قوى خلال الموسم المقبل بعدما عانى الفريق الأمرين في الموسم الحالي بسبب نقص في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين الأساسيين بالإضافة لإبتعاد البعض الأخر عن مستواهم على رأسهم محمود حمد والفلسطينى محمد الصالح .