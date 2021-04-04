شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ غد الاستعداد لمواجهة تونجيث السنغالى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.