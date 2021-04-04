شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكماً لمباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على إسناد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، للحكم الدولي محمد الحنفي في اللقاء المقرر إقامته باستاد الإسكندرية. كما أسند مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة تقنية الـvar إلى الحكم محمد عباس.

من جهته أعلن عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى، سلبية المسحة الطبية التى خضع لها الجهاز الفنى واللاعبين أول أمس، وكان لاعبو الفريق قد خضعوا لتحاليل رابيد تيست والمتفق اجراها قبل المباريات.

أصبح حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري في حيرة من أمره بسبب الجبهة اليسرى في الاتحاد والتي يلعب بها الثنائى السيد سالم وصبري رحيل، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا، الاثنين، على ملعب الإسكندرية بالجولة 17 من الدوري المصري.