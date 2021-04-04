شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى ينهى الشوط الأول متقدمًا على بيراميدز بثنائية دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الرجاء المغربى وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الفريق المغربى بهدفين دون رد.

بدأ الشوط بحذر من الفريقين، وفى الدقيقة 10 شن رمضان صبحى هجمة فى غاية الخطورة بعدما راوغ دفاع الرجاء وسدد كرة خرجت من على خط المرمى بعدما تصدى لها المدافع، لترتد لإسلام عيسى ويسددها أعلى المرمى.

بعدها ضغط الرجاء وأهدر الرجاء فرصة فى الدقيقة 12، وفى الدقيقة 15 أحرز عبد الإله مدكور لاعب الرجاء هدف التقدم لفريقه، بخطأ من شريف إكرامى حارس بيراميدز.

وفى الدقيقة 22 سجل بن مالانجو لاعب الرجاء الهدف الثانى لفريقه، وتراجع بعدها أداء الفريقين واكتفوا باللعب فى وسط الملعب دون وجود خطورة تذكر على مرمى أى منهما.

ومع الدقيقة 37 بدأ بيراميدز يكثف الضغط عن طريق تحركات رمضان صبحى النموذجية، ومثل خطورة على مرمى الرجاء، لكنها دون جدوى وانتهى الشوط الأول بتقدم الرجاء بثناية نظيفة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال، خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة، خط الهجوم: محمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - جون أنطوي - أحمد الشناوي - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل، وخرج من القائمة، الحارس عبد الرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط .