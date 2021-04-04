شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة 4 أيام غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا غدا الاثنين بمدينة الإسماعيلية لمدة 4 أيام، ضمن تحضيراته لاستئناف مبارياته بالدوري. ويخوض الفريق الفيومى أول مباراة يوم 14 أبريل الجاري ضد بيراميدز بالجولة الـ16 من عمر الدوري الممتاز وهي فترة طويلة يستغلها الجهاز الفني فى إقامة معسكر مغلق للتعرف أكثر على اللاعبين وعلاج الأخطاء التى وضعت يديه عليه .

وطلب محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني للمقاصة من إدارة ناديه توفير معسكر مغلق، مستغلا عدم وجود مباريات لفريقه حتى يوم 14 أبريل ضد بيراميدز، في دخول تجمع بأحد الفنادق لتحفيظ اللاعبين طريقة لعبه وأسلوبه في التعامل مع المباريات، لاسيما أنه تولى المهمة قبل يومين من مباراته ضد سموحة بالجولة الـ15 وهو وقت غير كافي لنقل أسلوبه للاعبين.

وكان من المقرر أن يخوض المقاصة معسكرا مغلقا بالإسكندرية، قبل أن يتم نقله إلى مدينة الإسماعيلية، وفقا لرعبة إدارة النادي الفيومي والجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يخوض فريق المقاصة مباراة ودية خلال معسكر الإسماعيلية ضد أحد فرق الدرجة الثانية، في ظل ارتباط فرق الدوري الممتاز بخوض مبارياتها في الوقت الراهن.