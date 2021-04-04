شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يتقدم على بيراميدز بالهدف الثانى بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 30 دقيقة من عمر مباراة الرجاء المغربى وبيراميدز، تقدم الفريق المغربى بهدفين دون رد فى المقامة حاليًا على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الشوط بحذر من الفريقين، وفى الدقيقة 10 شن رمضان صبحى هجمة فى غاية الخطورة بعدما راوغ دفاع الرجاء وسدد الكرة التى خرجت من على خط المرمى بعدما تصدى لها المدافع، لترتد لإسلام عيسى ويسددها أعلى المرمى.

بعدها ضغط الرجاء وأهدر الرجاء فرصة فى الدقيقة 12، وفى الدقيقة 15 أحرز عبد الإله مذكور لاعب الرجاء هدف التقدم لفريقه، بخطأ من شريف إكرامى حارس بيراميدز.

وفى الدقيقة 22 سجل بن مالانجو لاعب الرجاء الهدف الثانى لفريقه، وتراجع بعدها أداء الفريقين وأكتفوا باللعب فى وسط الملعب دون وجود خطورة تذكر على مرمى أى منهما.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال، خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة، خط الهجوم: محمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - جون أنطوي - أحمد الشناوي - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل، وخرج من القائمة، الحارس عبد الرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط .