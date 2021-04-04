بث مباشر | شاهد مباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية «كورة لايف»

شاهد بث مباشر كورة لايف مباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

يستقبل نادي الرجاء نظيره بيراميدز على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مواجهة نارية وحاسمة على صدارة المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدير مباراة الرجاء وبيراميدز الحكم الغيني “أحمد سيكو توريه”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويدخل نادي الرجاء المباراة وفي رصيده 6 نقاط، بعدما فاز في الجولة والثانية، على حساب نامونجو التنزاني، ونكانا الزامبي على الترتيب، مسجلًا 3 أهداف، ولم يدخل مرماه ولا هدف.

في المقابل، يتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق هدفين عن الرجاء، حيث فاز على نكانا في الجولة الأولى، ونامونجو في الجولة الثانية، وأحرز لاعبوه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في المباراتين.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء وبيراميدز على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”، كما ينقل على قناة الرياضية الارضية المغربية، بصوت المعلق “محمد العدالي”.

شاهد بث مباشر كورة لايف مباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية