بث مباشر | شاهد مباراة النجم والصفاقسي في الكونفدرالية «رابط يلا شوت»

شاهد بث مباشر رابط يلا شوت مباراة النجم والصفاقسي في الكونفدرالية، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-4-2021، لحساب الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة.
تُسلط الأضواء على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس”، حيث كلاسيكو تونس بين النجم والصفاقسي، في مواجهة نارية وحاسمة على صدارة المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويدير مباراة النجم الساحلي والصفاقسي، الحكم الجزائري “نبيل بوخلفة”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
ويتطلع المستضيف النجم لتعويض خسارته أمام “ساليتاس” البوركينابي في الجولة الماضية، لخطف صدارة المجموعة الثالثة، حيث يتواجد فريق جوهرة الساحل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على فريق “جراف دي داكار” السنغالي في الجولة الأولى.
في المقابل، سيبحث فريق الصفاقسي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم تمكنه من المحافظة على صدارة المجموعة، بعد انتصاره على “ساليتاس” في الجولة الأولى، وتعادله في الثانية مع “جراف دي داكار”.
وينقل بث مباشر مباراة النجم والصفاقسي على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على بين سبورت كونيكت.
شاهد بث مباشر رابط يلا شوت مباراة النجم والصفاقسي في الكونفدرالية
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