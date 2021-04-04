شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين .. عزف منفرد وأرقام مميزة للهداف الإنجليزي مع إخفاق مستمر للسبيرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر فريق توتنهام نقطتين مهمتين في صراع التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، بعد سقوطه في فخ التعادل بنتيجة 2-2 ضد مضيفه نيوكاسل، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 30 من البريميرليج.

وأهدر توتنهام فرصة الارتقاء للمركز الرابع، وارتفع رصيد الفريق إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابع حاليًا، تشيلسي.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز على صاحب المركز السابع عشر في جدول الترتيب، نيوكاسل يونايتد (29 نقطة)، ليستمر الفريق في اهدار فرص الدخول ضمن المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع إخفاق توتنهام، استمر المهاجم الإنجليزي هاري كين في تقديم مستويات لامعة، وأشرف بنفسه على تسجيل هدفي فريقه في المباراة، ليعزز من غلته التهديفية في الدوري هذا الموسم إلى 19 هدفًا، في صدارة الترتيب متفوقًا على نجم ليفربول، محمد صلاح (18).

ورفع كين من إجمالي أهدافه في المسابقة على مدار مسيرته مع السبيرز إلى 162 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي رقم 8 للمسابقة، مناصفة مع مهاجم توتنهام السابق، جيرمين ديفو، مع لعب الأخير 258 مباراة أزيد عن هداف السبيرز الحالي.

ولم يتوقف كين عند هذا الحد، بل رفع من سجله التهديفي خارج القواعد خلال مسيرته في البريميرليج إلى 84 هدفًا مع مباراته رقم 120 خارج القواعد في المسابقة، وهو سجل تهديفي غير مسبوق للاعب بعد أول 120 مباراة خارج قواعد فريقه في المسابقة.

وأوضحت الإحصائيات أن كين قد سجل 5 أهداف أو أكثر كلاعب زائر في 5 ملاعب مختلفة (سانت جيمس بارك – نيوكاسل، كينج باور – ليستر، سيلهورست بارك – كريستال بالاس، سانت ماري – ساوثهامبتون وجوديسون بارك – إيفرتون)، وهو ما لم يحقق أكثر منه أي لاعب أخر في عهد المسابقة.

هاري كين في البريميرليج هذا الموسم

لعب 28 سجل 19 متوسط الأهداف في المباراة 0.68 تسديدات 109 تسديدات على المرمى 42 دقة التسديد على المرمى 39% صناعة أهداف 13 صناعة فرص محققة 14