أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

ويقود تشكيل بيراميدز لخوض لقاء الرجاء النجم رمضان صبحي، الذي تعافى من إصابته في العضلة الخلفية.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء المغربي بالدار البيضاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

محمد يوسف

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