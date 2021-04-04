شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء المغربي بالدار البيضاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.
ويقود تشكيل بيراميدز لخوض لقاء الرجاء النجم رمضان صبحي، الذي تعافى من إصابته في العضلة الخلفية.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أسامة جلال.
الوسط: عمر جابر- نبيل دونجا- محمود حماده.
الهجوم: محمد فاروق – رمضان صبحي – إسلام عيسى.
ويتواجد على مقاعد البدلاء الحارس أحمد الشناوي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي ودودو الجباس وإبراهيم عادل والبوركيني إيريك تراوري والغاني جون أنطوي.
وخرج من القائمة، الحارس عبدالرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.
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