شكرا لقرائتكم خبر عن سبّاحة يابانية تتعافى من سرطان الدم وتتأهل للأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

خالفت السباحة اليابانية ريكاكو إيكي كل التوقعات، وتأهلت للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في عاصمة بلادها الصيف المقبل، بعد تعافيها من سرطان الدم (اللوكيميا).

وضمنت إيكو (20 عاماً) الظهور في الدورة الأولمبية بفوزها بسباق 100 متر فراشة في البطولة الوطنية اليابانية، الأحد، بعد أقل من ثمانية أشهر من عودتها للمنافسات بعد التعافي.

ولوحت إيكي بقبضتها وتلقت تهنئة حارة من منافستها المجاورة بعد أن سجلت 57.77 ثانية، لتتأهل للمنافسة في سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر ضمن الدورة الصيفية.

وبعد ذلك انخرطت في البكاء لدى خروجها من الحوض، وقالت: «أنا سعيدة للغاية الآن. لم أتصور مطلقاً أنني سأفوز بسباق 100 متر».

وكانت إيكي مرشحة بقوة لنيل ميدالية في الأولمبياد قبل اكتشاف مرضها في 2019، لكنها قاتلت واستعادت سابق لياقتها، وعادت للمنافسات في أغسطس/ آب العام الماضي، قائلة إنها لا تخطط للظهور في أولمبياد طوكيو، بل في دورة باريس 2024.

وتابعت: «لم أخطط فعلياً للفوز، وبغض النظر على الترتيب الذي حصلت عليه، فإنني سعيدة بوجودي هنا».