شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز سن اللقايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - عصام هجو

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الأحد، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل وذلك ضمن فعاليات السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، وأقيم إضافة إلى أشواط الرموز الستة اثنا عشرة شوطاً للسيارات، وكانت مسافة التحديات خمسة كيلومترات، وتابع السباق الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

ونجحت "ليالي" لمحمد العامري في التقدم على جميع منافسيها في الشوط الرئيسي للبكار المفتوح، واستحقت الحصول على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وكان ذلك في 7:19:9 دقائق، أما الشوط الرئيسي للجعدان المفتوح، فكان من نصيب شعار عبدالعزيز الكتبي وذلك بوساطة "مشكور" الذي أبدع ونال البندقية في 7:21:2 دقائق.

وذهب كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المحليات إلى زعبيل بوساطة "مرعوشة" التي أهدت الرمز الغالي إلى سعيد محمد في 7:26:7 دقائق، ونجح "مثير" بشعار عيلان سعيد عيلان المهيري في حسم الصراع على بندقية اللقايا الجعدان المحليات لمصلحة مالكه بعد أن وصل إلى خط النهاية بتوقيت 7:25:6 دقائق.

وأهدت "مشكورة" مالكها محمد أبو شريدة كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المفتوح للإنتاج، وذلك بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت زمني وقدره 7:21:5 دقائق، فيما نجح "معوض" بشعار مظفر العامري في التقدم على منافسيه واستحق الحصول على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج في 7:19:0 دقائق.

تحديات أشواط السيارات في المرموم

في الفترة الصباحية، شهد ميدان المرموم 16 شوطاً للسيارات من بينها 10 أشواط للإنتاج كان ناموس الشوط الأول فيها والمخصص للقايا البكار المحليات للإنتاج من نصيب "وعد" لخليفة النعيمي بزمن وقدره 7:28:6 دقائق، فيما كسبت "ميرال" لسالم العفاري التحدي الثاني للقايا البكار المهجنات مسجلة توقيتاً 7:26:0 دقائق، وهيمن "هباش" لسعيد المنصوري على قمة اللقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:32:3 دقائق، وظفر "شاهين" بشعار عبدالله الفلاسي بصدارة رابع الأشواط للقايا الجعدان المهجنات بتوقيت 7:29:9 دقائق.

وأقيم على ميدان "سيف العرب" في الفترة الصباحية 20 شوطاً نقدياً في سن اللقايا، وحازت "بنت صوغان" بشعار غدير الكتبي على قمة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بزمن وقدره 7:33 دقائق، ونالت "وهاجة" لسعيد الجديلي المركز الأول في شوط اللقايا البكار المهجنات، وذلك في توقيت بلغ 7:34 دقائق، ونجح "السنافي" لحمد الوهيبي في كسب التحدي الثالث للجعدان المحليات مسجلاً زمناً 7:39 دقائق، فيما كان "الكايد" لنايف مرشد زيد الهاملي الشمري هو بطل الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وذلك في توقيت وقدره 7:29 دقائق.

لقايا أصحاب السموّ الشيوخ

تنطلق الإثنين تحديات هجن أصحاب السموّ الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم، وذلك من خلال سباقات سن اللقايا، وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على أربعة رموز مهمة للقايا، إضافة إلى إثني عشر شوطاً للسيارات، بينما تقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات من بينها أربعة أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السموّ الشيوخ.