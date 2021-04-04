شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة فرنسا للتنس تواجه التأجيل للعام الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس رويترز

قالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية: إن من المحتمل تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» للعام الثاني على التوالي في ظل استمرار أزمة كوفيد-19.

وبدأت فرنسا تطبيق إجراءات إغلاق عام يوم السبت؛ بهدف احتواء انتشار العدوى بالفيروس سريع الانتشار على الرغم من استمرار معظم المنافسات الرياضية الكبيرة.

وقررت فرنسا تأجيل سباق باريس - روبيه للدراجات عن موعده المقرر في 11 نيسان/ إبريل الجاري حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في العام الماضي لمدة أربعة أشهر، وأقيمت بحضور جماهيري محدود.

ومن المقرر أن تنطلق نسخة العام الحالي من ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم في 24 مايو/ أيار المقبل.

وأضافت الوزيرة الفرنسية في تصريحات إذاعية يوم السبت، إن «هناك محادثات جارية بيننا وبينهم (الاتحاد الفرنسي للتنس الذي ينظم البطولة) لبحث مدى إمكانية تغيير موعد البطولة ليتزامن مع العودة المحتملة لكافة الأنشطة الرياضية والأحداث الكبرى».

وتابعت ماراسينيانو: «اليوم وعلى الرغم من استمرار أكبر المنافسات الرياضية، فإننا نحاول الحد من مخاطر انتشار الفيروس خلال التجمعات، وفي رياضات المحترفين»، فيما قال جيل موريتون المدير العام للاتحاد الفرنسي للتنس مؤخراً، إنه لا يتصور إلغاء بطولة فرنسا للتنس.