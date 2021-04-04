شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُقرر إجراء مسحات كورونا للحكام كل 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تقليص عدد مسحات كورونا الخاصة بالحكام فى مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، واتفق اتحاد الكرة على ألا يجرى الحكام مسحة قبل كل مباراة كما كان يحدث مع بداية الموسم الحالى.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الحكم الذي يجرى مسحة لإدارة مباراة لا يجري مسحة إذا كان سيتم تعيينه حكم ساحة فى مباراة أخرى أو حكم فيديو خلال نفس الأسبوع، أما إذا كان الفاصل الزمنى بين المباراتين يصل إلى 10 أيام يجرى مسحة جديدة.

ويأتي قرار اتحاد الكرة ترشيدا للنفقات، خاصة أن تكاليف مسحة الحكام في الجولة الواحدة للدورى تصل إلى 70 ألف جنيه.

فيما وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى، بعدما اشتكت الأندية من عدم قدرتها على تحمل تكلفة مسحة كورونا للاعبين.

ومنح اتحاد الكرة للأندية حرية عمل مسحات كورونا أو رابيد تيست وفقا لإمكانيات كل نادٍ، بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل تكلفة مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم.

كما طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة أنه جاهز لتحمل تكلفة حصول جميع اللاعبين المشاركين فى مسابقاته على لقاح كورونا.