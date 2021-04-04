شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نتمنى رؤية محمد صلاح فى محطة جديدة و4% نسبة إعادة بيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن نسبة استفادة المقاولون العرب من إعادة بيع فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، محمد صلاح عقلية شديدة الاحتراف وقراراته دائماً تأتى عن دراسة وطموحه ليس له حدود وهذا ما استشعرناه فى شخصيته منذ تواجده بالمقاولون.

وأضاف عضو المقاولون، القرار النهائى فى الرحيل عن ليفربول أو البقاء يرجع لمحمد صلاح بالتأكيد فهو الأجدر بتحديد الأفضل بالنسبة له، ولكن نتمنى أن نراه فى محطة جديدة وطموح جديد بالدورى الإسبانى بعدما حقق أهدافه فى الدورى الإنجليزي.

وأشار محمد عادل إلى أن 4% هى نسبة استفادة المقاولون العرب من بيع محمد صلاح لأى نادٍ فى أوروبا وهذا البند تم وضعه عند بيعه من قبل لفريق بازل كحق رعاية لنادى المقاولون.

ويسافر فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، اليوم الأحد، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد فنادقها استعداداً للقاء الاتحاد غداً الاثنين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.