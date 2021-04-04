رمضان صبحى ومحمد فاروق يقودان هجوم بيراميدز أمام الرجاء والسعيد وفتحى على الدكة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء المغربي فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - جون أنطوي - أحمد الشناوي - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

وخرج من القائمة، الحارس عبد الرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية، فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الآن 22 مباراة فى البطولة الأفريقية لم يخسر سوى ثلاث مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط .