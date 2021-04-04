شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلي أمام الثلاثى الأفريقي المرشح لمواجهته فى ربع النهائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل النادى الأهلى بشكل رسمى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لمثلهما فى لقاء مثير بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يدافع المارد الأحمر عن اللقب الأفريقى الذى يحمله من الموسم الماضي، ورفع الأهلى رصيده إلى النقطة 8 ليتأهل كثانى مجموعته خلف سيمبا المتصدر برصيد 13 نقطة.

الأهلى أصبح مرشحاً لمواجهة أحد الأندية الثلاثة "الوداد المغربي، الترجى التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي"، أصحاب المركز الأول فى مجموعاتهم بدورى الأبطال.

الأهلى واجه الوداد المغربى حديثاً فى النسخة الماضية من دورى الأبطال فى نصف نهائى البطولة، حيث نجح الفريق الأحمر فى الفوز على نظيره المغربى بهدفين نظيفين خارج الديار، قبل أن يفوز بالقاهرة بنتيجة 3/1.

أما صن داونز فكان تميمة حظ الأهلي بالنسخة الماضية أيضاً عندما فاز الأحمر عليه بهدفين نظيفين فى القاهرة قبل أن يتعادل بهدف لمثله فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية.

بينما كانت المواجهة الأخيرة بين الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018، حيث فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 3/1، وخسر في رادس بنتيجة 3/0 ليفقد اللقب.