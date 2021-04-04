شكرا لقرائتكم خبر عن زياد نوفل يودع منافسات بطولة العالم لناشئي السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع زياد نوفل، لاعب المنتخب المصري للناشئين للسلاح، منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للناشئين والشباب، والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل 2021 علي الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وخسر زياد نوفل في دور الـ 16 أمام الكوري الجنوبي جون سونج بارك بنتيجة 15-12 ، بعدما تأهل لهذا الدور حيث فاز على لاعب جورجي بدور ال 32 لاشا كوتشوك هيدزي بنتيجة 15-12.

كما ودع فارس باسم البطولة من منافسات الدور الـ64 بعد خسارته من لاعب بلغاريا أرتور هالايد زينكا بنتيجة 15-13.

وأيضا ودع أحمد السداوي المنافسات من دور ال32 علا خسارته أمام التركي إيفي دينك بنتيجة 15-10.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى يمثلون 79 دولة بالاضافة الى مصر البلد المستضيفة، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.