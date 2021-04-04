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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك إلى ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء بالكونفدرالية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من مقر فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء فى طريقها إلى ملعب محمد الخامس، حيث يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي فى السادسة مساء اليوم فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المنتظر أن تغادر بعثة بيراميدز مباشرة عقب انتهاء المباراة من ملعب محمد الخامس إلى مطار الدار البيضاء استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف طاقم تحكيم غيني لمباراة بيراميدز والرجاء المغربى بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.
ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.
بعثة بيراميدز
تحرك فريق بيراميدز
طارق طه وممدوح عيد
فريق بيراميدز يتحرك لملعب المباراة
فريق بيراميدز
ممدوح عيد يحفز اللاعبين قبل التحرك