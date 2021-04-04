شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك إلى ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء بالكونفدرالية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من مقر فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء فى طريقها إلى ملعب محمد الخامس، حيث يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي فى السادسة مساء اليوم فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني محاضرة مع اللاعبين لمدة 15 دقيقة قبل التحرك لإعلان التشكيل وخطة اللعب في المباراة المهمة أمام الرجاء المغربى، والتي يسعى فيها بيراميدز للفوز والابتعاد بصدارة المجموعة.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة بيراميدز مباشرة عقب انتهاء المباراة من ملعب محمد الخامس إلى مطار الدار البيضاء استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية، فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الآن 22 مباراة فى البطولة الأفريقية لم يخسر سوى ثلاث مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف طاقم تحكيم غيني لمباراة بيراميدز والرجاء المغربى بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري. ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.



بعثة بيراميدز



تحرك فريق بيراميدز



طارق طه وممدوح عيد



فريق بيراميدز يتحرك لملعب المباراة



فريق بيراميدز