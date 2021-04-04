شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمكن بيراميدز من كتابة الفصل الأخير فى علاقة جمال سلامى بالرجاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الرجاء المغربى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة ستكون صعبة على الفريق المصرى بسبب رغبة بطل المغرب فى تحقيق الفوز على ملعبه لتعزيز حظوظه فى التأهل للدور التالى للبطولة.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

ويسعى جمال سلامى، المدير الفنى للرجاء المغربى، لتحقيق الفوز على ملعبه قبل رحيله المتوقع عن بطل المغرب خلال الفترة المقبلة بسبب الهزيمة فى الديربى أمام الوداد بالدوري، وقاد السلامي الرجاء فى 55 مباراة، بواقع 31 فوزًا و9 هزائم والتعادل 15 مرة.

وحصد السلامى لقب الدورى المغربى مع الرجاء، قبل أن يودع دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضى على يد الزمالك من نصف النهائي.

ويعانى الرجاء من غيابات بارزة أمام بيراميدز، وفى مقدمتها زكريا الوردى الذى أصيب فى معسكر المنتخب المحلى المغربى مؤخرا وسند الورفلى للإيقاف، مع احتمالية غياب عبد الإله الحافيظى ومحمود بنحليب، للإصابة أيضا.

وتنفس الجهاز الفنى للرجاء الصعداء، بعدما تأكدت مشاركة الثنائى الكونغولى فابريس نجوما وبين مالانجو فى هذه المواجهة، إذ كانت هناك تخوفات بشأن غيابهما، بسبب تواجدهما مؤخرا فى معسكر الكونغو للمشاركة بتصفيات أمم إفريقيا.

ويمثل مالانجو على وجه التحديد قوة ضاربة فى خط هجوم الرجاء، مع سفيان رحيمى هداف الفريق للموسم الحالى محليا وقاريا، حيث تمثل عودته مفاجأة سارة للمدرب جمال السلامي، الذى سيرحل عن الفريق بعد هذه المواجهة.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية فمنذ مشاركته فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الأن 22 مباراة فى البطولة الأفريقية لم يخسر سوى ثلاث مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.