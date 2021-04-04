شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اتحاد الكرة يدرس انطلاق الدورى الجديد فى فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة انطلاق الدورى للموسم الجديد فى شهر فبراير 2022، فى ظل الارتباطات المتلاحقة لمنتخب مصر الأول الفترة المقبلة، بجانب غموض موعد انتهاء الموسم الكروى الحالى.

ويخوض منتخب مصر مباريات تصفيات كأس العالم خلال أشهر يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين، بجانب المشاركة فى كأس العرب فى ديسمبر المقبل، قبل المشاركة فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير 2022.

وسيكون منتخب مصر على موعد مع مباريات مضغوطة وارتباطات متشابكة خلال الفترة المقبلة، سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو بطولة كأس العرب التى سيشارك فيها الفراعنة فى ديسمبر المقبل. وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بما فيها المنتخب الوطني، حيث يتواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، حيث يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.

وجاءت المواعيد التى أعلنها كاف كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى، بعدما اشتكت الأندية من عدم قدرتها على تحمل تكلفة مسحة كورونا للاعبين.

ومنح اتحاد الكرة للأندية حرية عمل مسحات كورونا أو رابيد تيست وفقا لإمكانيات كل نادٍ، بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل تكلفة مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم.

كما طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة أنه جاهز لتحمل تكلفة حصول جميع اللاعبين المشاركين فى مسابقاته على لقاح كورونا.