شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يطلب استضافة بطولة العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خطاباً من اتحاد المصارعة، يطلب فيه الموافقة على التقدم بطلب استضافة بطولة العالم للمصارعة المقرر إقامتها عام 2023. وأكد اتحاد المصارعة أن استضافة بطولة العالم عام 2023 لها العديد من الإيجابيات، أبرزها أن البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بجانب أنها حدث عالمى كبير يشارك فيه عدد كبير من دول العالم .

يأتى ذلك ضمن خطة مصر بتنظيم جميع الأحداث الرياضية العالمية والتى تشهد نجاحا كبيرا الفترة الحالية بحسن التنظيم المميز الذى تقدمه الدولة المصرية في كل البطولات العالمية التي تقام على أرض مصر حاليا.

وشهدت الساعات الماضية تأهل كل من سمر حمزة وهيثم فهمى ومحمد مصطفى وإيناس خورشيد، وعبد اللطيف منيع، بالاضافة إلى محمد إبراهيم كيشو .