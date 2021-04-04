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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يطلب استضافة بطولة العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خطاباً من اتحاد المصارعة، يطلب فيه الموافقة على التقدم بطلب استضافة بطولة العالم للمصارعة المقرر إقامتها عام 2023. وأكد اتحاد المصارعة أن استضافة بطولة العالم عام 2023 لها العديد من الإيجابيات، أبرزها أن البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بجانب أنها حدث عالمى كبير يشارك فيه عدد كبير من دول العالم .
يأتى ذلك ضمن خطة مصر بتنظيم جميع الأحداث الرياضية العالمية والتى تشهد نجاحا كبيرا الفترة الحالية بحسن التنظيم المميز الذى تقدمه الدولة المصرية في كل البطولات العالمية التي تقام على أرض مصر حاليا.
وشهدت الساعات الماضية تأهل كل من سمر حمزة وهيثم فهمى ومحمد مصطفى وإيناس خورشيد، وعبد اللطيف منيع، بالاضافة إلى محمد إبراهيم كيشو .
خطاب المصارعة