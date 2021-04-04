شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى، سلبية المسحة الطبية التى خضع لها الجهاز الفنى واللاعبين أول أمس، وكان لاعبو الفريق قد خضعوا لتحاليل رابيد تيست والمتفق اجراها قبل المباريات.

ويدخل الفريق الكروى الأول تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن معسكر مغلق عقب التدريب مساء اليوم وانضم إلى المعسكر جميع اللاعبين الدوليين والفريق متكمل القوة الضاربة بإستثناء غياب الثنائى خالد قمر وعماد السيد.

ومن الأقرب أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحى فى حراسه المرمى

خط الدفاع:

عمار حمدى ومحمود رزق ودايمون لوى والسيد سالم.

وخط الوسط:

مروان النجار وأحمد نبيل مانجة وخالد الغندور.

وفى الهجوم:

أوكوى وروماريو وفوزى الحناوى.