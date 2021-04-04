الامارات | الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق توتنهام في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه نيوكاسل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز ساوثهامبتون على بيرنلي 3 / 2.

وسجل هدفي توتنهام هاري كين في الدقيقتين 30 و34، فيما سجل هدفي نيوكاسل جولينتون وجوزيف ويلوك في الدقيقتين 28 و85.

ورفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق ساوثهامبتون تأخره بهدفين أمام ضيفه بيرنلي إلى فوز مثير 3 /2.

وتقدم بيرنلي بهدفين عن طريق كريس وود من ضربة جزاء في الدقيقة 12 وماتي فيدرا في الدقيقة 28.

ورد ستيوارت أرمسترونج بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 31 ثم أدرك داني إنجز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تكفل ناتان ريدموند بهدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الخامس عشر.

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