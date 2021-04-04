شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ليفربول: كلوب لن يرحل وصلاح لا يفكر في الانتقام من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أدريان ميجيل، حارس ليفربول الإنجليزي، إن مواجهة فريقه المرتقبة مع ريـال مدريد ستكون قوية وحاسمة، لكنها لن تكون ثأرية لما حدث في 2018 بعدما فاز الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا على حساب الريدز.

وأضاف أدريان في تصريحات لموندو ديبورتيفو، نفكر في مباراة ريـال مدريد بصفتها مباراة مهمة، لكننا في الوقت نفسه نسينا الهزيمة في 2018، صحيح أنها ذكرى سيئة لكننا نركز أكثر على المباراة والفوز.

وتابع أدريان: «منذ ذلك الوقت حدثت الكثير من الأمور، كلا الفريقين تغير، كما أنني لا أعتقد أن المباراة ستؤثر على محمد صلاح أو يفكر في الانتقام، لكنه يريد مساعدة الفريق للتأهل إلى نصف النهائي».

وأوضح أدريان: «في كرة القدم يمكنك مواجهة نفس الفريق في العديد من المناسبات، بالنسبة لنا هي فرصة لإظهار أن ليفربول هُنا، ولا مجال للحديث عن تلك الذكرى السيئة، لقد تغيّر ليفربول كثيرًا منذ ذلك الحين، وكذلك ريـال مدريد».

وعن مستقبل يورجن كلوب، أكد أدريان أن كل ما يثار شائعات، فالمدرب الألماني أمامه الكثير من السنوات ومستمر مع ليفربول».