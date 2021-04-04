شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يتخطى محمد صلاح في سباق هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل هاري كين مهاجم فريق توتنهام هدفي فريقه في شباك نادي نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم جولنتين لفريق نيوكاسل في الدقيقة 28، ولكن سرعان ما عادل هاري كين النتيجة بتسجيل التعادل في الدقيقة 30، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام 2-1.

بذلك يعتلي هارف كين قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متفوقًا على نجمنا المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ليصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي:

هاري كين 19

محمد صلاح 18

برونو فيرنانديز 16

بامفورد 14

كالفيرت 14

سون 13

جندوجان 12

فاردي 12

لاكازيت 11

واتكينز 10

ويلسون 10