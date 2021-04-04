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والد زيزو: هناك من يحصل على 10 أضعاف ما يتقاضه ابني.. ولم نطلب تعديل العقد

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سيد زيزو والد أحمد سيد «زيزو» لاعب الزمالك، وجود أية مفاوضات بين نجله والأهلي، مؤكدا تلقي اللاعب عرضًا رسميا من العين الإماراتي.

وقال والد زيزو في تصريحات تلفزيونية: «لا يوجد مفاوضات مع الأهلي لا أفهم محاولة البعض إثارة هذا الكلام، وإثارة الفتنة، فاللاعب لديه موسم ونصف مع الزمالك، وملتزم بتعاقده».

وأضاف والد اللاعب: «حزين من الضغوط التي يتعرض لها زيزوتلقينا عرضا من العين الإماراتي، ورفضنا التفاوض معهم احتراما لنادي الزمالك.. واسألوا طارق حشيش المستشار المالي للنادي».

وتابع سيد زيزو: «عقد زيزو لم يتم تعديله ولم نطلب ذلك ونحن ملتزمون بالتعاقد والتعامل بإحترافية رغم أن بعض اللاعبين يلعبون بجوار زيزو يحصلون على 10 أضعاف ما يتقاضها نجلي».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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