شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا ساوثهامبتون تُسقط بيرنلي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ساوثهامبتون فوزًا ثمينًا على حساب نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب ساينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم بيرنلي بهدفين عن طريق كريس وود في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، وماتاي فيدرا في الدقيقة 28.

قبل أن يعود ساوثهامبتون في النتيجة ويحقق ريمونتادا قوية بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق ستيوارت ارمسترونج 31، وداني إنجز 42، وناثان ريدموند 66، لينتهي اللقاء بفوز القديسين 3-2.

بهذه النتيجة ارتفع صيد ساوثهامبتون إلى النقطة 36 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 33 في المركز الخامس عشر.

وتقام اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، مباراة نيوكاسل ضد توتنهام في الساعة الثالثة عصرا، ويستضيف أستون فيلا نظيره فولهام في الساعة الخامسة والنصف، وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الثامنة والنصف مساءا.

وتستأنف غدا الاثنين، منافسات الجولة بلقاء إيفرتون أمام كريستال بالاس الساعة السابعة مساءا، ومباراة ولفرهامبتون ضد وست هام في التاسعة والربع مساءا.