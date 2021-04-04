شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل الغيلاني يتوج بطلاً لكأس جميلتي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيح السلم: مسعد عبد الوهاب

توّج الفارس الإماراتي سهيل الغيلاني بطلاً لسباق كأس جميلتي للقدرة للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم الأحد بمشاركة 142 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، ضمن منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وينطلق الاثنين سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، ومن المتوقع أن يشهد منافسات قوية بين المشاركين كعادته السنوية.

وحسم الغيلاني اللقب بحلوله أولاً على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» المملوك لإسطبلات «إم 7»، بعدما تصدر السباق في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، وحل خامساً في المرحلة الثالثة، ليستعيد الصدارة في المرحلة الرابعة ويحسم فوزه بعدما سجل زمناً قدره 04:18:12 ساعة، وتلاه في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الفرس «توسكامارا» المملوكة لإسطبلات إم 7 (2) بزمن 04:18:12 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة الفرس «بريها دي لوك استي أمانز» المملوكة لإسطبلات جميرا وبزمن قدره 04:18:28 ساعة.

قوة وإثارة

وشهد سباق كأس جميلتي تنافساً مثيراً على امتداد منافساته، وتصدر سهيل الغيلاني المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 40 كيلومتراً، على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» المملوكة لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 01:23:23 ساعة، متقدماً على مواطنه سالم محمد الكتبي الذي حل في المركز الثاني على صهوة الفرس «أمينة دي فير» المملوكة لإسطبلات «إم 7» بزمن 01:23:28 ساعة، وحل الفارس الإماراتي خلف أحمد الغيث في المركز الثالث على صهوة الفرس «بريها دي لوك استي أمانز» المملوكة لإسطبلات جميرا بزمن قدره 01:23:39 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثانية من السباق والتي بلغت مسافتها 35 كيلومتراً، وتصدرها الفارس الهندي رانجيت سينج شروان سينج، على صهوة الفرس «جيرولا تولا» المملوكة لإسطبلات «إم آر إم» وسجلت زمناً قدره 01:14:09 ساعة، تلاه الفارس الإماراتي سعيد حمود الخياري في المركز الثاني متقدماً من المركز الرابع في المرحلة الأولى، على صهوة الفرس «توسكامارا» المملوكة لإسطبلات «إم 7 - 2»، وسجل زمناً قدره 01:16:24 ساعة، وفي المركز الثالث حل الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» المملوكة لإسطبلات «إم 7» بزمن 01:17:03 ساعة.

الخياري يتقدم للصدارة

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة التي بلغت مسافتها 25 كيلومتراً وواصل فيها الفارس سعيد حمود الخياري تقدمه نحو حلم التتويج بصعوده من المركز الثاني إلى الصدارة، وسجل زمناً قدره 59:38 دقيقة، وعلى المنوال نفسه قفز الفارس خلف أحمد الغيث من المركز السادس إلى الوصافة بزمن قدره 1:00:01 ساعة، وحل الفارس راشد محمد البلوشي في المركز الثالث بزمن قدره 1:00:31 ساعة.

العضب: سباق رائع تميز بقوة المنافسة وروح التحدي

أقيمت مراسم حفل التتويج عقب انتهاء المنافسات/ وتوج اللواء خبير محمد عيسى العضب، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية مدير عام النادي، البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث في حضور ممثلي شركة الطاير الجهة الراعية للسباق، وهنأ العضب الفائزين بالألقاب، مشيداً بمستوى المنافسة التي تميزت بالقوة وروح التحدي للمشاركين، واصفاً المستوى العام بالرائع قياساً بالأزمنة خاصة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الذين تدرجوا على امتداد مراحل السباق بإصرارهم وروح التحدي التي تحلوا بها حتى وصلوا إلى منصة التتويج بجدارة واستحقاق.

وأكد العضب أن ارتفاع مستوى منافسات السباق عموماً يعكس تطور رياضة القدرة في الإمارات، مشيداً بالتزام جميع الفرسان والمدربين والملاك بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المعتمدة بشأن مكافحة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن منافسات كأس جميلتي تميزت بالتغييرات في المراكز في المراحل الأربع، ما يدل على قوة المنافسة التي تخدم تطور رياضة القدرة في دولة الإمارات الداعم القوي لتلك الرياضة الأصيلة ذات الارتباط الوثيق بالجذور العربية الأصيلة.