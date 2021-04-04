شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يتوج بلقب «الليزر راديال» وسلامة المنصوري بطلة البنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج محمد الحمادي بالمركز الأول في فئة الليزر راديال عام، وحل سيف المنصوري ثانياً، وجاءت سلامة المنصوري في المركز الثالث في سباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة «الريجاتا» الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في اليوم الختامي أمس الأول ضمن النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري.

كما توجت سلامة المنصوري صاحبة المركز الثالث في «العام» سلامة المنصوري بلقب الفئة نفسها للبنات، وحلت ظبية المنصوري ثانية، وإليازي المحيربي ثالثة، أما فئة الليزر ستاندرد فحلق بلقبها حمزة آل علي، وحل ثانياً زايد الظاهري، وثالثاً عيسى المرزوقي، وتوج محمد المنصوري بلقب فئة الليزر 4.7 وجاء عثمان الحمادي ثانياً، وحارث آل علي ثالثاً، أما فئة الأوبتمست ناشئين فقد توج بقلبها محمد المرزوقي وحل ثانياً حسان سالم وثالثاً جاء أحمد حسان.

توج الفائزين الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وأشاد ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالنجاح الكبير الذي حققه بحارة النادي في مسابقات الشراع الحديث بمهرجان الظفرة، مشيراً إلى أن احتلال الصدارة واعتلاء منصات التتويج يؤكد أن النادي يسير في الطريق الصحيح بشكل متواز بين دوره في الحفاظ على التراث البحري الأصيل، تخريج الأجيال في المسابقات الحديثة.