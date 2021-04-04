شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة شروط من ميسي للبقاء في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاتزال فكرة بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة أو رحيله هي حديث الأوساط الرياضية خاصة بعد انتخاب الإدارة الجديدة للفريق الكتالوني برئاسة خوان لابورتا، الذي تعهد مراراً وتكراراً بالسعي من أجل إبقاء أيقونة الفريق في صفوفه لسنوات أخرى.

وينتهي عقد ليوينل ميسي مع فريقه في شهر يونيو من العام الجاري، حيث يتواجد في فترة الستة أشهر الأخيرة.

وكانت الأزمة مع اللاعب قد بدأت الصيف الماضي عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال، وسط محاولات من الإدارة السابقة كان أبرزها المقايضة بالشرط الجزائي في عقد اللاعب لمنع رحيله.

أنباء هنا وهناك عن انتقاله للدوري الانجليزي إلى مانشستر سيتي أو الفرنسي إلى باريس سان جيرمان وهما الأبرز، وأنباء أخرى عن رغبة اللاعب في البقاء بناديه لكن بشروط حددها وتناولتها العديد من التقارير الاخبارية الاسبانية.

ليونيل ميسي ترك الباب مفتوحاً مع الإدارة الجديدة للبقاء مع فريقه حتى اعتزاله، لكنه بحسب التقارير وضع 3 شروط من أجل البقاء.

أبرز هذه الشروط التي قدمها إلى إدارة الفريق تتمثل في دعم صفوف الفريق بلاعبين جدد ممن قدموا مستويات لافتة خلال الفترة الماضية، خاصة ممن زخرت بهم أكاديمة النادي، إضافة إلى ذلك المحافظة على اللاعبين الشباب المتواجدين في النادي مثل بيدري، وأنستو فاتي.

إضافة إلى ذلك ضرورة التواصل المستمر مع مدرب الفريق رونالد كومان، وعدم معاملته بالطريقة التي كان يتعامل بها المدربون السابقون، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، وخلق جو أفضل من الحوار مع إدارة النادي والمدرب واللاعبين.