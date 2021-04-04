شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تحت عنوان «الطريق إلى المجد»، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده الاتحاد بهذه المناسبة.

وتنطلق النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 6 إلى 9 إبريل/ نيسان الجاري، وتستضيفها «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلون عن الجهات الراعية والداعمة ووسائل إعلام محلية ودولية، الكشف عن آخر التطورات في تنظيم النسخة الأحدث من البطولة وأهم مستجداتها، قبل انطلاقة منافساتها غداً.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها 12 أهم منافسة على مستوى العالم لهذه الرياضة، وتعود البطولة لتواصل مسيرة نجاحاتها التي سطرتها على مدى الدورات الـ11 السابقة ولتعزز مكانة أبوظبي بوصفها «موطن الجوجيتسو».

وتأتي نسخة هذا العام من البطولة وفي هذا التوقيت بالذات لتعكس القدرة التنظيمية الهائلة للعاصمة أبوظبي في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يشهدها العالم، وامتداداً للنجاح منقطع النظير لدولة الإمارات والعاصمة أبوظبي خلال تنظيمها لمجموعة من أبرز الفعاليات العالمية في الفترة السابقة.

وتستقطب النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مشاركات عالمية واسعة من أكثر من نحو 80 دولة، حيث يمثل اللاعبون أنفسهم والنوادي والأكاديميات التي ينتمون إليها في خوض المنافسة الأبرز عالمياً، والظفر بأهم ألقاب اللعبة على مستوى العالم.

ونوه الاتحاد بأن البطولة شهدت تسجيل 2000 لاعب من جميع الفئات، وهو أكبر من العدد الذي كان مستهدفاً، وستشهد البطولة الممتدة على مدار 4 أيام برنامجاً حافلاً بالنزالات عالمية المستوى بمشاركة نخبة من ألمع اللاعبين الذين سيستعرضون مواهبهم ومهاراتهم لإلهام الجيل الجديد من الأبطال.

ويتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 إبريل/ نيسان، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين.

جوائز البطولة

وكشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم، للفائزين بالنسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعد أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وكذلك الفائزين بالترتيب العام في نظام التصنيف المعتمد لدى الاتحاد.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال كلمته في المؤتمر أن مجتمع الجوجيتسو سيكون على موعد مع بطولة استثنائية تليق بموقع ومكانة عاصمة الجوجيتسو. كما رحب سعادته بعودة نجوم اللعبة العالميين للتنافس في أهم بطولة عالمية تمثل حلم الرياضيين وأكبر حدث رياضي على الأجندة العالمية للرياضة.

وأشاد الظاهري بالعمل الجماعي والدؤوب بين جميع الجهات والدوائر والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص، والدعم الرائع من قبل الشركاء الاستراتيجيين للخروج بتنظيم مثالي يليق باسم دولة الإمارات وأبوظبي.

ونوه الظاهري بمشاركة متطوعي فريق أوسس في نسخة هذا العام من البطولة، حيث يمثلون الجندي المجهول وأحد أهم ركائز نجاح البطولة من الناحية التنظيمية، وقد راكموا تجارب وخبرات مستفيضة عبر نجاحهم في إدارة الشؤون التطوعية لأجندة بطولات الاتحاد خلال الأعوام الماضية.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن تنظيم النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هو نتاج جهود متواصلة لمجموعة عمل تضمنت عدداً كبيراً من الجهات المحلية والاتحادية والخاصة التي أبدت مرونة غير مسبوقة وشراكة حقيقية للخروج بتنظيم مشرف نتطلع إليه جميعاً، ويليق بوطننا وقيادتنا الحكيمة.

وأضاف الشامسي أن رياضة الجوجيتسو صفحة من صفحات الأمل المشرقة التي سطرتها دولة الإمارات في هذه الظروف الاستثنائية، ورسالتها السامية إلى العالم.

شراكات استراتيجية

أشاد الاتحاد بالشراكات الاستراتيجية المتينة التي تحظى بها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الثانية عشرة، والذين يمثلون مختلف القطاعات، ما يؤكد على احتضان المجتمع الإماراتي بمختلف أطيافه لهذه اللعبة.

ويتمثل الشركاء الاستراتيجيون لاتحاد الإمارات للجوجيتسو شركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية وبريمير موتورز شريك السيارات الحصري، وقناة أبوظبي الرياضية القناة الرياضية الرسمية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية شريك الرعاية الصحية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شريك الطاقة، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، ودائرة الثقافة والسياحة، وآفاق الإسلامية للتمويل، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، و«إليت أجرو» (مرموم)، ومجموعة اللولو وهم الشركاء الذهبيون، ومجموعة الصقر الشريك الفضي، ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الداعم، والتي تهدف جميعها إلى زيادة الوعي والاهتمام المحلي والعالمي بهذه الرياضة، بما يضمن اطلاع الجماهير على كل التطورات والمستجدات والنتائج.