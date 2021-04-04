شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 4 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها لجنة الانضباط تنتهى من سماع أقوال آخر لاعب بمنتخب الشباب فى أزمة تونس، الجبلاية تفاوض برتغاليا وألمانيا لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة.
الجبلاية تفاوض برتغالى وألمانى لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة
بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، التفاوض مع بعض الخبراء الأجانب لتولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلفا لمحمود سعد المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته بعد رفضه ضعود الجبلاية لتقديم استقالته.
انتهت لجنة الانضباط باتحاد الكرة من سماع أقوال آخر لاعب بمنتخب الشباب، وهو عبد الرحمن عشرى لاعب فريق إنبى، فى أزمة انسحاب منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.
إيهاب جلال يهدد المقصرين بالاستبعاد من تشكيل الإسماعيلى بعد ثنائية سيراميكا
هدد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، اللاعبين المقصرين فى فريقه بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية بعدما واصل الدراويش نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.
أخطر مسئولو نادي الزمالك، الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، بعودته للقلعة البيضاء في بداية الموسم الجديد، والتمسك بوجوده في قائمة الموسم المقبل، بعد قضائه المواسم الأخيرة معارا لصفوف زعيم الثغر.
الأهلي يشترط عروضا مغرية لبواليا للموافقة على رحيله في الصيف
يرفض مسئولو النادي الأهلي، الاستغناء عن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا في حالة تلقي عرضا مغريا للحصول على خدمات اللاعب ولا يقل عن المبلغ المالي الذي تم دفعه للجونة في يناير الماضي مقابل الحصول على خدمات بواليا، لاسيما أن إدارة الكرة بالأهلي ترفض التفريط فيه بدون الاستفادة منه ماليا.
الزمالك ينسق مع المحامي الإيطالي لتجهيز ملف قضية كهربا
تواصل مسئولو نادي الزمالك مع المحامي الإيطالي سلفاتوري تشيفالي المكلف من جانب النادي بمتابعة قضية محمود عبد المنعم كهربا حيث يتابع مسئولي النادي تطورات القضية قبل الجلسة المقبلة المقرر لها يوم 21 مايو المقبل، وذلك للتنسيق مع المحامي لتجهيز كافة المستندات التى تؤكد قانونية موقف النادي وامتلاكه كافة الأدلة بشرعية العقد الأخير بين النادي واللاعب والتأكيد على وجهة نظر النادي باختراق اللاعب للعقد والرحيل إلى أفيش البرتغالي بمخالفة اللوائح قبل الانضمام للنادي الأهلي.