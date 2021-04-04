7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 4 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها لجنة الانضباط تنتهى من سماع أقوال آخر لاعب بمنتخب الشباب فى أزمة تونس، الجبلاية تفاوض برتغاليا وألمانيا لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة.

الجبلاية تفاوض برتغالى وألمانى لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة

بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، التفاوض مع بعض الخبراء الأجانب لتولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلفا لمحمود سعد المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته بعد رفضه ضعود الجبلاية لتقديم استقالته.

انتهت لجنة الانضباط باتحاد الكرة من سماع أقوال آخر لاعب بمنتخب الشباب، وهو عبد الرحمن عشرى لاعب فريق إنبى، فى أزمة انسحاب منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.