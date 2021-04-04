شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. علي معلول يلتقط صورة تذكارية برفقة صابر الرباعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس، صورة تذكارية مع الفنان التونسي صابر الرباعي، وذلك قبل انضمامه إلى النادي الأهلي، حيث عاد علي معلول إلى القاهرة وتواجد اليوم فى الجيم بملعب التتش بالجزيرة لاستكمال برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على الاطمئنان على حالة اللاعب خلال جلسة معه بعد عودته من بلاده لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى داخل النادي.



علي معلول وصابر الرباعي



معلول وصابر الرباعي

ويغيب على معلول عن مباريات الأهلى منذ إصابته فى مباراة بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية، وخضع لبرنامج تأهيلى فى تونس الأيام الماضية بالتنسيق مع الجهاز الفنى للأهلى قبل أن يعود للقاهرة اليوم ويظهر فى "الجيم".

على صعيد متصل، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن محمد محمود لاعب الفريق يسير بشكل منتظم فى طريق العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طبيب الأهلى، أن اللاعب يؤدى تدريبات العلاج الطبيعى والتأهيل بشكل منتظم ويتحسن باستمرار، حيث يؤدى المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجى قبل المشاركة فى التدريبات فى غضون ٣ أسابيع.

وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وخضع لجراحة فى الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعى خلال الفترة الماضية.

على صعيد متصل، يواصل محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تنفيذ فقرات البرنامج العلاجى الذى يخضع له منذ إصابته فى وقت سابق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن وحيد سوف يكون جاهزا للبدء فى المشاركة بتدريبات الفريق فى غضون 3 أسابيع يتخللها فحص مستمر وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.

وكان وحيد قد تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية ويخضع لتدريبات علاج طبيعى مكثف لتجهيزه للمباريات.