شكرا لقرائتكم خبر عن بثنائية "أوباما وشيكابالا".. كارتيرون يصل لهدفه الـ 13 فى شباك الفرق الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفوقه أمام الفرق الجزائرية، بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز بهدفين دون رد على فريق مولودية الجزائر أمس، السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا.

وحافظ الزمالك على آماله في الصعود لدور الثمانية بدوري الأبطال الإفريقي بعد الفوز خارج الديار على حساب مولودية الجزائر، وأصبح ترتيب المجموعة كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.

وخاض كارتيرون 7 مباريات أمام الفرق الجزائرية خلال مشواره التدريبي بالقارة السمراء حقق الفوز في 5 منها والخسارة في مباراتين فقط، ونجح هجوم كارتيرون فى هز شباك الفرق الجزائرية بـ 13 هدف، وحرص الموقع الرسمى للزمالك على استعراض مواجهات الخواجة الفرنسى أمام الفرق الجزائرية والتى جاءت كالتالى..

وتولى الفرنسي كارتيرون القيادة الفنية لمازيمبي الكونغولي وخاض خلالها 4 مباريات أمام الفرق الجزائرية، واستطاع تحقيق الفوز في ثلاث منها وخسر مباراة واحدة فقط، وأحرز فى المواجهات الأربعة 8 أهداف.

وجاءت المباراة التى خسرها كارتيرون خلال قيادة مازيمبى أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال 2014 بالجزائر بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخرج من البطولة.

ثم حقق باتريس لقب دوري الأبطال الإفريقي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي نسخة 2015، بعدما فاز في الجزائر بهدفين مقابل هدف في المواجهة الثالثة، وجاءت المواجهة الرابعة لتؤكد الفوز من جديد حيث فاز بهدفين مقابل لاشيء في الكونغو وفاز باللقب الإفريقي.

وخاض الفرنسى كارتيرون مسيرة تدريبية جديدة مع الأهلي وخاض خلالها مباراتين أمام الفرق الجزائرية، وتقابل مع وفاق سطيف من جديد، في نصف نهائي دوري الأبطال 2018.

فاز كارتيرون في المباراة الأولى بالقاهرة بهدفين دون رد، ثم خسر بالثانية بهدفين مقابل هدف، ليصعد بالأهلي لنهائي البطولة.

ثم جاءت آخر مواجهات كارتيرون أمام الفرق الجزائرية بقيادة الزمالك للفوز على مولودية الجزائر، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بملعب 5 جويلية.