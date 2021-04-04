شكرا لقرائتكم خبر عن بثنائية "أوباما وشيكابالا".. كارتيرون يصل لهدفه الـ 13 فى شباك الفرق الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفوقه أمام الفرق الجزائرية، بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز بهدفين دون رد على فريق مولودية الجزائر أمس، السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا.
وحافظ الزمالك على آماله في الصعود لدور الثمانية بدوري الأبطال الإفريقي بعد الفوز خارج الديار على حساب مولودية الجزائر، وأصبح ترتيب المجموعة كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.
وخاض كارتيرون 7 مباريات أمام الفرق الجزائرية خلال مشواره التدريبي بالقارة السمراء حقق الفوز في 5 منها والخسارة في مباراتين فقط، ونجح هجوم كارتيرون فى هز شباك الفرق الجزائرية بـ 13 هدف، وحرص الموقع الرسمى للزمالك على استعراض مواجهات الخواجة الفرنسى أمام الفرق الجزائرية والتى جاءت كالتالى..
وتولى الفرنسي كارتيرون القيادة الفنية لمازيمبي الكونغولي وخاض خلالها 4 مباريات أمام الفرق الجزائرية، واستطاع تحقيق الفوز في ثلاث منها وخسر مباراة واحدة فقط، وأحرز فى المواجهات الأربعة 8 أهداف.
وجاءت المباراة التى خسرها كارتيرون خلال قيادة مازيمبى أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال 2014 بالجزائر بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخرج من البطولة.
ثم حقق باتريس لقب دوري الأبطال الإفريقي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي نسخة 2015، بعدما فاز في الجزائر بهدفين مقابل هدف في المواجهة الثالثة، وجاءت المواجهة الرابعة لتؤكد الفوز من جديد حيث فاز بهدفين مقابل لاشيء في الكونغو وفاز باللقب الإفريقي.
وخاض الفرنسى كارتيرون مسيرة تدريبية جديدة مع الأهلي وخاض خلالها مباراتين أمام الفرق الجزائرية، وتقابل مع وفاق سطيف من جديد، في نصف نهائي دوري الأبطال 2018.
فاز كارتيرون في المباراة الأولى بالقاهرة بهدفين دون رد، ثم خسر بالثانية بهدفين مقابل هدف، ليصعد بالأهلي لنهائي البطولة.
ثم جاءت آخر مواجهات كارتيرون أمام الفرق الجزائرية بقيادة الزمالك للفوز على مولودية الجزائر، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بملعب 5 جويلية.