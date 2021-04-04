شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كهربا.. وزائر جديد.. وروح إيجابية.. أبرز ملامح مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران النادى الأهلى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً لمباراة سيمبا التنزانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، حالة من الروح الإيجابية بين اللاعبين ظهرت واضحة فى تبادل الابتسامات ووصلات الهزار بين اللاعبين وبعضهم البعض، وذلك بعد ضمان التأهل لربع نهائى دورى الأبطال.

كما شهد المران أيضاً عودة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى للمران الجماعى بعد انتهاء مدة العقوبة التى تعرض لها بداعى عدم الالتزام، وتواجد مالك ياسر إبراهيم نجل مدافع الأهلى فى التدريبات، وأضاف حالة من المرح بين الجهاز الفنى واللاعبين.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة التى استمرت قرابة الـ15 دقيقة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيمبا التنزانى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلى بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التى يحمل لقبها.

من ناحية أخرى، أكد بيتسو موسيماني أن فريقه خاض مباراة قوية أمام المريخ السودانى شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق، وأضاف موسيمانى، «المباراة كانت مفتوحة من الفريقين، كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التى لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، لذا تم إجراء أكثر من تبديل فى الشوط الثانى والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.



السولية



طاهر



قفشة وبواليا



قفشة



كهربا



مالك ورامي ربيعة



مالك وقفشة



مالك وموسيماني



مالك ووالده



مالك ياسر ابراهيم



مالك



مران الاهلي



مروان محسن



وليد سليمان

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة التى استمرت قرابة الـ15 دقيقة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيمبا التنزانى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلى بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التى يحمل لقبها.

من ناحية أخرى، أكد بيتسو موسيماني أن فريقه خاض مباراة قوية أمام المريخ السودانى شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق، وأضاف موسيمانى، «المباراة كانت مفتوحة من الفريقين، كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التى لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، لذا تم إجراء أكثر من تبديل فى الشوط الثانى والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.