شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نراهن على روح اللاعبين أمام الاتحاد.. والأهلي بيكسب فى أسوأ حالاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أنه يراهن على إصرار اللاعبين بعد فترة التوقف الماضية التى شهدها الدورى المصرى بسبب مشاركة المنتخب فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المقاولون سيعود بروح جديدة بعد الفترة الماضية وهو ما تراهن عليه قلعة الجبل الأخضر.

وأضاف فتحى متحدثاً عن مباراة الأهلى والمريخ السودانى والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، "الأهلى نجح فى خطف التعادل رغم تراجعه بفارق هدفين، وهذه نقطة تحسب للاعبيه رغم الأداء المتراجع، وهذه روح اعتدناها دائماً من الأهلي".

وتابع عضو مجلس المقاولون، "مباراة الاتحاد السكندرى ليست سهلة ولكننا نجدد الثقة فى لاعبينا والجهاز الفنى لتكون بداية الانطلاق إلى النتائج الإيجابية من جديد وتصحيح المسار".

ويسعى جهاز المقاولون لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى لاستغلالها على النحو الأمثل خلال اللقاء المقرر إقامته بالإسكندرية، حيث يطمح المقاولون لتحقيق نتيجة إيجابية تنتشل ذئاب الجبل من نفق النتائج السيئة منذ بداية الموسم الجارى.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.