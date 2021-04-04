شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات علاج المصابين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع جماهير النادى الأهلى، باهتمام ملف المصابين فى الفريق الأحمر، خاصة أن الفريق يعانى من العديد من الغيابات فى الفترة الأخيرة بسبب كثرة المصابين، فى الوقت الذى يخوض فيه الفريق مباريات مهمة سواء فى مسابقة الدورى العام أو بدورى أبطال أفريقيا.

س: ما هو الجديد فى ملف إصابة حمدى فتحى؟

الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يؤكد أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع، موضحا أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سوف يحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سوف يخضع له.

س: هل يمكن أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية قريبا؟

ج: من المقرر أن يشارك اللاعب فى جانب من التدريبات بشكل معين لتجنب الالتحامات لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

س: ماذا عن تطورات إصابة محمد محمود؟

ج: طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقول إن محمد محمود لاعب الفريق يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون ٣ أسابيع.وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.

س: متى يعود محمود وحيد للمشاركة مع الأهلى؟

يواصل محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته في وقت سابق.وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن وحيد سوف يكون جاهزا للبدء في المشاركة بتدريبات الفريق في غضون 3 أسابيع يتخللها فحص مستمر وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.وكان وحيد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمباريات.

س: متى يعود على معلول إلى مصر؟

ج: يترقب الجهاز الفني بالنادي الأهلي، عودة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من بلاده بعد انتهاء برنامجه العلاجي الذي خضع له تحت إشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، على أن يبدأ خلال الفترة القادمة برنامج تأهيلي، يجهزه للمشاركة في المباريات مع منتصف أبريل الجاري. وينتظر الجهاز الفني للأهلي عودة معلول من أجل استكمال برنامج التأهيل في ناديه وتحت إشراف الجهاز الطبي للقلعة الحمراء خلال الأسبوع الحالي، أو تتأجل عودته وفقا للمشاورات التي ستتم بين أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي وطبيب منتخب نسور قرطاج بعد عودة بعثة الأهلي من تونس، وفقا لحالة اللاعب والطريقة الأفضل للتأهيل سواء ببقاؤه في تونس أو عودته للقاهرة.